〈財報〉經濟復甦助力 富國銀行上季獲利倍增

富國銀行 (WFC-US) 14 日公佈第 4 季財報獲利上升，主要得益於出售其企業信託和資產管理業務的收益。

這家美國第四大銀行表示，截至 12 月 31 日當季，獲利從一年前的 30.9 億美元或每股 66 美分增至 58 億美元或每股 1.38 美元，高於 Refinitiv 分析師平均預期的每股 1.13 美元。

富國銀行預期今年一項關鍵的放貸業務將回升，代表隨著聯邦政府紓困措施的減弱，客戶開始再次舉債。該行表示，今年的淨利息收入可能增加約 8%。

CEO Charlie Scharf 上任以來一直在扭轉富國銀行的頹勢。他在財報聲明中說，「隨著經濟持續復甦，消費者支出增加，投行費用增加，我們的財富和投資管理業務的資產費用增加，而且我們附屬風險投資和私募股權業務都有強勁收益。」

美東時間 14 日上午 7 點 50 分，富國銀行股價上漲 2.77% 至 57.55 美元。截至 13 日的過去一年其股價上漲 1.3%。

上季成本支出下降至 132 億美元，低於分析師的預期。自 Scharf 2 年多前上任以來，降低成本一直轉型的關鍵部分。

受企業和投行借款激增的推動，富國銀行第 4 季貸款餘額年增 1%。但消費性貸款仍較一年前下降 10%，商業貸款總額則略升。