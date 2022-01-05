瑞儀看筆電、平板需求穩健 今年營運拚持平去年

背光模組大廠瑞儀 (6176-TW) 近年以筆電、平板為主力營運動能，展望今年，瑞儀指出，目前訂單能見度維持 2-3 個月，本季仍有農曆新年等季節性因素影響，但全年營運仍持穩，營收估可與去年相當，在車載等新應用也將加大投資力道。

瑞儀近年逐步淡出手機、電視等應用市場，將營運重心放在平板、筆電產品上，主攻美系品牌大廠，且為主力供應商，提供背光模組一條龍服務，近年並往車載等其他應用領域擴展事業。

瑞儀尚未公布去年 12 月、全年營收，但依出貨狀況評估，瑞儀認為，去年第四季將是 2021 年營運高峰，雖然去年客戶調整 12.9 吋平板產品出貨，但對整體營運影響有限，法人估，瑞儀去年將可望連四年賺進一個股本。

展望今年，瑞儀表示，平板、筆電需求仍穩健，對今年營運審慎看待，雖然平板產品將減少 12.9 吋機種出貨，但在其他產品需求增溫帶動下，預期全年營收仍將與今年相當，或僅較今年小幅衰退，車載等其他背光產品貢獻也會緩步放大。

對比平板、筆電等產品，目前瑞儀車載應用貢獻僅占 1-2%，除打入美系電動車大廠外，也拿下歐系一線車廠訂單，據悉，瑞儀目前車載客戶超過十家，但皆以少量多樣、客製化產品為主，對整體營運貢獻仍低。

資本支出方面，瑞儀去年因應 IT 產線擴充、技術升級，資本支出金額較 2020 年倍增，今年則計畫擴大車載等非 IT 產品應用，估資本支出再較去年略增，但仍待董事會通過。