國際油價衝2個月新高 國內汽油下周估漲6角

美國商用原油庫存已經連續第 7 周下降，降幅超出分析師預期，推升油價來到 2 個月高點，根據中油浮動油價公式估算，預計下周起，國內汽、柴油價格每公升各調升 0.6 元、0.1 元，汽油將是連 3 升。

美國能源資訊署 (EIA) 週三公布，上週 (截至 1/7 止) 原油供應量減少 460 萬桶至 4.133 億桶，不含戰略石油儲備 (SPR) 中的庫存，為連續第 7 週供應下降，且下滑程度遠大於分析師預期，並創下 2018 年以來最低的單週原油供應數據。

根據中油官網顯示，本周累算至 1 月 13 日的調價指標 7D3B 周均價為每桶 82.43 美元，較上周大漲 3.18 美元；新台幣兌美元匯率 27.667 元，較上周上升 0.02 元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估自 1 月 17 日起，汽油零售價格每公升調漲 0.8 元，柴油零售價格則調升 1.3 元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，預料中油將持續吸收部分漲幅，下週汽、柴油每公升零售價可能各調漲 0.6、0.1 元。

若依預估調漲幅度來看，下周 92 無鉛汽油每公升將來到 29.2 元，95 無鉛汽油 30.7 元，98 無鉛汽油 32.7 元，超級每公升 26.4 元，汽油為連續第三周上漲。

中油表示，迄今持續維持亞洲國家最低價及平穩措施雙機制運作，累計去年至 12 月底止，台灣中油共吸收 79.2 億元。