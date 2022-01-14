〈本土疫情再起〉桃園餐廳2幼兒確診 1922平台明起開放第三劑預約

桃園群聚案不斷擴大，國內今 (14) 日本土新增 11 例，其中聯邦銀行聚餐的西堤餐廳共 5 人確診，分別為 3 名員工及年僅 1 歲、3 歲的 2 名顧客，疫情對社區仍有威脅，指揮中心呼籲民眾踴躍接種疫苗追加劑，1922 公費疫苗預約平台將於明 (15) 日起開放預約，1 月 17 日起開打。

本土疫情燒進二大餐飲集團，昨晚爆出染疫的王品 (2727-TW) 旗下西堤牛排中壢中山店，目前共計 3 名員工確診，另有 2 名年紀較小的顧客確診，分別為 1 歲、3 歲，該顧客與聯邦銀行行員聚餐同日前往用餐。

指揮官陳時中說明，昨天已派防疫醫師會同衛生局到餐廳進行風險調查，餐廳有預約或實聯制資料，會發送簡訊召回用餐客人安排採檢，共計 110 人，將進行集中檢疫隔離。

陳時中表示，這起銀行群聚累計確診人數達 17 人，目前新增確診的家人都在匡列隔離範圍，大多是一採就陽性，顯示對社區仍有威脅，疫調必須持續進行。

此外，先前確診清潔員 (案 17368) 參加歌友會，歌友會會員再傳染病毒給女友及女友的小孩，女友的小孩在桃園瓦城 (2729-TW) 餐廳擔任廚師，目前該分店已進行清消並停業 3 天。

因應本土疫情升溫，指揮中心表示，目前提供民眾於各地方政府指定 / 安排合約醫療院所或衛生所預約接種，或所設置的隨到隨打接種站接種 COVID-19 疫苗，為提供民眾多元疫苗預約管道選擇，以加速提升民眾免疫保護力，將於 1 月 15 日開放 COVID-19 公費疫苗預約平台。

指揮中心指出，此次提供第 19 期「已完整接種兩劑疫苗滿 12 週且滿 18 歲以上」民眾預約接種疫苗追加劑，不過明天預約時程採取三個年齡層分流，民眾今天下午 2 點起即至預約平台進行預約資格查詢，不再另發送預約提醒簡訊，施打時程為 1 月 17 日至 1 月 23 日。