不敵大環境 佳能珠海宣布關廠

據《路透社》週五 (14 日) 報導，日本佳能 (Canon)(7751-JP) 證實，目前正考慮關閉中國廣東的珠海工廠。該工廠自 1990 年成立至今已有 32 年以上歷史，生產項目包括數位相機等。佳能在台灣也設有工廠，生產項目包含數位相機、網路攝影機、單眼相機鏡頭及相機配件等。

另根據《中國基金報》13 日 (週四) 報導，佳能珠海有限公司於 2022 年 1 月 12 日發出正式公告，表示該工廠將結束生產。

佳能珠海在公告內容提到「自成立以來，在地方政府大力支持下，更依靠全體員工長期以來的辛勞付出和積極貢獻，得以持續經營 32 年。但正如各位所知，因近年來全球照相機市場急劇萎縮，及新冠肺炎病毒長期肆虐，公司經營面臨空前困難，雖經公司及各位員工共同努力，卻依然未能扭轉困局，總部不得不對集團整體經營架構進行調整，經慎重研究，作出艱難決定：終止公司生產。」

佳能珠海的員工人數在截至 2020 年底有 1317 人，至於關廠後的員工出路，該公司表示會努力提供優於法定標準的補償方案及人性化關懷。

成立於 1990 年的佳能珠海，主要產品包含鏡片、數位相機和數位攝影機等。該工廠於 2020 年生產了 1229 萬枚鏡片，102.9 萬台數位相機，以及 9.4 萬台的數位攝影機。

而除了珠海工廠之外，佳能在台灣台中及中國大連、蘇州、深圳和廣東中山等地也都設有工廠。伴隨此次珠海工廠的關廠決定，今後的全球戰略也可能出現變化。