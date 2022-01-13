用酒精提煉航空燃油 微軟投資5000萬美元

再生航空燃料生產商 LanzaJet 表示，微軟 (MSFT-US) 將對該公司位於喬治亞州的工廠投資 5000 萬美元，自明年起用乙醇生產航空燃料。

航空業被認為是最難脫碳的產業之一。投資銀行 Jefferies 去年表示，當前全球航空燃料需求約 3.3 億噸，但 2019 年再生航空燃料僅佔不到 0.1%。政府和投資人正在努力提出生產低碳航空燃料的激勵措施。

總部位於芝加哥的 LanzaJet 表示，其喬治亞州 Freedom Pines 生物精煉廠的工程已接近完成，並計劃開始每年使用包括回收重生油品在內的永續乙醇，在 2023 年生產 1000 萬加侖的永續航空燃料 (SAF) 和再生柴油。

石油巨頭、航空公司和其他石油貿易公司，包括加拿大森科能源公司 (Suncor Energy Inc.)、英國航空公司和殼牌公司也為該公司提供資金。

白宮去年表示，在航空公司面臨環保組織降低碳足跡的壓力下，它希望到 2030 年時航空碳排放量降低 20%。

拜登政府也提出生產永續航空燃料的稅收抵免措施，作為其《重建美好未來》法案的一部分。該法案目前在國會動彈不得。

歐盟的目標是到 2050 年時將石油航空燃料中 SAF 的混合比率增加到 63%。

微軟於 2020 年創建了氣候創新基金，將在未來 4 年內投資 10 億美元，以加快除碳技術的發展。