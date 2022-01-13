國泰：聯準會首次升息前3個月 股市均呈上揚

今年以來，由於通膨風險令聯準會貨幣政策轉向，全球風險性資產出現大幅波動，國泰投顧指出，統計 1999 年以來聯準會的 3 次升息循環，首次升息前 3 個月，多數主要股市均呈上揚漲勢，升息後 1-3 個月多呈回檔，惟升息後半年、1 年仍多呈上漲走勢，又以半導體、新興股市漲幅較大。

國泰投顧認為，從聯準會去年 12 月利率會議紀錄來看，預估聯準會將在 3 月結束購債，今年共升息 3 次，並於年底啟動縮減資產負債表。

回顧過去歷史經驗，國泰投顧統計 1999 年以來聯準會的 3 次升息循環，包括 1999 年 6 月 30 日、2004 年 6 月 30 日和 2015 年 12 月 16 日，首次升息前 3 個月，包括全球股、美股、歐股、日股、新興股、科技股等多數主要股市均呈現上揚漲勢。

而在升息後 1-3 個月，多數股市則呈現回檔整理走勢，惟升息後半年、1 年則大多呈現上漲走勢，又以半導體、新興股市漲幅較大。

若觀察債券市場，1999 年以來，升息前 3 個月多數債券呈下跌走勢，惟升息後半年、1 年則全數上漲，以新興市場債、可轉債、高收債、亞洲投資級債表現較佳。

國泰投顧認為，歷經兩年極度寬鬆的貨幣政策後，加上聯準會目前的資產負債高達約 9 兆美元，貨幣政策預期轉向勢必造成資金去槓桿和資產重新調配，因此，建議投資人可透過定期定額分批布局，參與今年股市漲升行情，區域配置建議全球股、美股，並留意評價面較低的歐股、日股和新興股市補漲行情。