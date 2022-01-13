力穩物價 經濟部邀集連鎖業者拚年前凍漲

國際原材物料持續飆漲，為穩定物價，經濟部長王美花今 (13) 日邀集國內知名連鎖業者、相關公協會進行座談，除瞭解業者經營情形外，也希望業者配合響應政府穩定物價政策，對此，商業司表示，與會業者均表示願意響應政府穩定物價政策，年前不會漲價。

商業司說，與會業者包括鬍鬚張、美芝城、拉亞、百八漁場等 12 家業者，另有小林眼鏡、曼都等 4 家業者線上與會，出席業者表示在年前會穩住物價，不會調漲，其中，鬍鬚張、寬心園、墨魚廚房更表示今年全年都不會漲價。

商業司進一步指出，除今日與會業者外，台灣連鎖加盟促進協會也有 129 家會員企業、近 500 個品牌表示年前不會漲價，願意配合政府穩定物價政策。

為穩定物價，商業司說，政府已成立跨部會的物價聯合稽查小組，自去年 12 月 10 日成立以來，已陸續完成稽查近 28 家下游連鎖餐飲業者、35 家中上游供應商的現場稽查。

經濟部長王美花表示，政府理解餐飲業受疫情影響甚大，將持續聆聽產業需求、適時提供協助，並主動爭取推動基本工資補貼，減輕企業人事成本負擔，也呼籲並感謝企業在面臨全球原物料上漲之際，願意共體時艱，由業者先行吸收成本、緩漲價格，在保障收益照顧員工之餘也兼顧消費者權益。