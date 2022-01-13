策略師：通膨短期內不會回歸正常 建議布局高定價能力股票

雖然預期通膨即將自高峰回落，DWS Group 策略師認為，通膨不太可能在短期內正常化，建議投資人在選股時，尋找具有較強定價能力的公司。

美國周三公布 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增 7%，創 1982 年以來最高水平，不只美國，近月來英國、歐洲等地物價指數增幅接連創下數十年新高，除了歐洲央行外，各大央行紛紛釋出收緊政策的信號。

DWS Group 研究主管 Francesco Curto 認為，在實現政府減碳目標的過程中需要更高的能源價格，而這將阻礙通膨率回落至央行設定的目標水準。

Curto 並稱，為了讓消費者重返支出行列，降低物價非常重要。「如果在疫情過後，消費者突然意識到高通膨仍在侵蝕他們的消費能力，他們將對此感到失望，從永續角度來說，這是一大風險。」

既然認為通膨不太可能在短期內回歸正常，Curto 提出他認為能駕馭高通膨環境的選股策略，就是將重點放在具有強大定價能力的公司。

他認為部分價值股缺乏這種定價能力，舉例來說，去年 Pure Planet 在內等英國能源供應商因不堪能源成本高漲，最終被迫停業，雖然一些科技公司確實具有很強的定價能力，但估值卻不合理。

Curto 解釋，相較於跟著類股輪動操作，DWS 傾向尋找結構穩健、獲利能力強且估值合理的公司，投資人應採取更細膩的方法，而不只是一味購買經濟復甦受惠股。