Fed釋出加速升息訊號 美銀行股上揚

隨著市場預期美聯準會 (Fed) 即將升息，美國公債殖利率持續攀升，銀行股也因此受惠，表現較大盤相對優異。

報導指出，標準普爾 500 指數金融板塊在今年的第一週上漲 5.4%，創下 2010 年以來的最佳表現，與標準普爾 500 指數的下滑 1.9% 形成鮮明對比。

資金湧向銀行股，反映出投資人認為，Fed 升息將推動銀行股獲利，使銀行股教比科技股更具吸引力。

Invesco KBW 銀行業 ETF(KBWB-US) 在 2022 年首週就大漲了約 10%，創下 2020 年 11 月以來最大的單週漲幅，相較之下，以科技股為主的那斯達克指數下跌 4.53%，創下 2020 年 3 月以來最大跌幅。

Fed 公布的 12 月政策會議紀要顯示，Fed 官員可能最早在 3 月升息，速度快於先前預期，美國 10 年期公債殖利率在 11 日達到 1.745%，高於一週前的 1.666%。

巴克萊銀行分析師 Jason Goldberg 表示，隨著利率上升，銀行貸款利率與存款利率之間的利差將開始擴大，使得銀行股成為今年關注焦點。

銀行股接下來將面臨財報季，富國銀行 (WFC-US)、摩根大通 (JPM-US) 和花旗銀行 (C-US) 從週五開始為美企第四季財報季揭開序幕。

市場預料，銀行股第四季財報將延續第三季的好表現，不過，Omicron 變異株將考驗消費者和投資需求。

Wedbush 分析師 David Chiaverini 說：「第一季的貸款成長可能因為 Omicron 減速，不過我們看好接下來到年底這段時間，貸款成長將重返上升軌道。」