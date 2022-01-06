〈CES大展〉友達miniLED報捷 導入四大品牌廠筆電、顯示器應用

美國消費性電子展 (CES) 登場，面板雙虎也搶攻新應用商機，友達 (2409-TW) 今 (6) 日表示，採用新一代 mini LED 背光設計的 AmLED 先進顯示技術，攜手品牌大廠宏碁 (2353-TW)、華碩(2357-TW)、技嘉(2376-TW)、微星(2377-TW) 等導入電競 / 創作者筆電、桌上型顯示器應用。

友達是在去年發表 AmLED 技術應用，並陸續導入創作者筆電、電競筆電，當時友達就預告，將與品牌廠以共同行銷方式推出新品，擴大 AmLED 產品，也深化布局下世代 mini/microLED 顯示技術。

在本屆 CES 展上，友達表示，多家品牌廠均推出導入 AmLED 的新品，電競產品包含宏碁 Predator 32 吋 4K 電競螢幕，華碩 ROG Swift 32 吋 4K 電競螢幕、16 吋 ROG Zephyrus Duo 16 電競筆電，微星 MEG ARTYMIS 341 mini LED 曲面電競螢幕等。

創作者應用上，友達也攜手華碩在 ProArt 系列中 PA32UCG 32 吋 4K 專業螢幕，以及技嘉 AERO 16、AERO 17 兩款創作者筆電新品中導入 AmLED。

此外，友達顯示策略事業資深副總經理陳建斌表示，友達除將 AmLED 技術導入筆電、顯示器產品外，也致力推動大尺寸 AmLED 延伸應用在車載中控台與儀表板等智慧車載中，強化車內整合資訊顯示、乘客視聽娛樂需求。