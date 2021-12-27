大立光旗下星歐光學產品獲頒國內權威機構獎項

大立光 (3008-TW) 旗下子公司星歐光學力拚在台銷售通路拓展，產品也傳捷報，推出「星歐減緩近視加深日拋軟性隱形眼鏡」，獲衛福部及經濟部共同舉辦第 20 屆「藥物科技研究發展獎」醫療器材類入圍獎；同一產品「星歐減緩近視加深日拋軟性隱形眼鏡」也再獲第 18 屆「國家企業新創獎」。

大立光指出，藥物科技研究發展獎是由衛福部與經濟部合辦，為提升醫療器材製造工業水準與臨床試驗品質，致力新醫療器材相關產製技術研發而有成效卓越貢獻者所設立的獎項，是全台唯一由兩大中央主管機關共同主辦暨審查的醫療器材科技研發獎勵活動。

大立光指出，本次獎項是今（2021）年 5 月醫療器材管理專法施行後，首次針對醫療器材所授予獎項，而國家新創獎則為國內生醫與大健康領域創新競逐的最高指標獎項，由 80 位醫界領袖、權威科學家、產業科技專家以及部會首長共同遴選推薦，為台灣創新研發最高榮譽。

星歐光學之「星歐減緩近視加深日拋軟性隱形眼鏡」接連獲得衛福部、經濟部共同肯定及國內生醫創新最高指標獎項，代表星歐光學之產品研發、技術創新與生產製造均獲得認同。

大立光指出，「星歐減緩近視加深日拋軟性隱形眼鏡」為台灣唯一經過國內 3 家醫學中心臨床試驗通過之多焦點隱形眼鏡，並取得衛福部食藥署核發之醫療器材許可證，是截至目前為止，台灣唯一通過國內臨床試驗且取得許可證之國產醫療器材。

大立光轉投資的星歐光學創立於 2004 年，擁有專業製造技術及經營團隊，研發與銷售各類隱形眼鏡。秉持關懷眼睛健康為出發點，近年來積極投入兒童近視控制領域。