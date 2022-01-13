台灣虎航：隨時可重啟服務 已遞件上市為今年做足準備

華航 (2610-TW) 轉投資台灣虎航 (6757-TE) 董事長陳漢銘今 (13) 日表示，已陸續在去年 12 月、1 月重新開啟澳門、東京和大阪等航班，團隊已做好萬全準備，只要國境開放，隨時可重啟客運服務，且台灣虎航去年 12 月 28 日向證交所申請有價證券上市，為 2022 年已做好準備。

陳漢銘不諱言，這二年真的很辛苦，機隊沒有貨機、沒有其他轉投資事業體，也沒有多餘資源宣傳品牌，不過，台灣虎航藉由加強銷售日本名果販售、推廣佐賀牛、日本酒，並與樂天桃猿合作推彩繪機等，可望藉此讓更多日本旅客認識台灣虎航。

陳漢銘強調，疫情會過去，有信心疫情過後台灣虎航會做的較之前更好。

另一方面，陳漢銘提到，低成本航空的經營策略是「只要能租，就不花錢買」，未來仍會堅持低成本航空營運特性，包括制定機票價格。

台灣虎航自 2021 年至 2027 年預計將引進 15 架 A320 neo(租 8、購 7)，去年已迎來 2 架 A320neo，同時將陸續汰換現有 11 架 A320 機隊，屆時平均機齡將從 5.6 年降至 3.5 年。

而在審慎評估各國疫情逐漸獲得控制後，台灣虎航已重新開啟桃園 - 澳門、桃園 - 東京成田、桃園 - 大阪關西、桃園 - 首爾仁川等航線，並遞件申請上市，為 2022 年做好準備。