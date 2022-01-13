響應穩定物價 揚秦旗下麥味登、炸鷄大獅年前不漲了

政府積極穩定物價，經濟部商業司今 (13) 日表示，知名品牌揚秦國際 (2755-TW) 旗下「麥味登」、「炸鷄大獅」日前宣布部分商品將漲價，但經其內部討論後，原定自今年 1 月 18 日調整售價的做法將暫緩實施，公司將自行吸收相關成本，讓民眾過個好年。

商業司指出，揚秦國際對於政府跨部會「物價聯合稽查小組」的行動十分配合，主動提供完整進銷貨的佐證資料，對於釐清相關食材生產成本與售價關係有相當幫助。透過運費因素、本土食材、人事成本等資訊，有助了解國際疫情下，連鎖餐飲上下游產業所面臨的處境。

物價聯合稽查小組從去年 12 月 10 日成立以來，已陸續完成稽查近 28 家下游連鎖餐飲業者與 35 家中上游供應商的現場稽查，昨日則接續對在台北市、桃園市等地，針對連鎖餐飲業者及其上游供應商進行稽查，以釐清上、中、下游供應鏈有無不合理漲價或非法囤積等情事。

麥味登目前在台總店數 867 家，為國內前五大早餐店，麥味登先前宣布將調整 29 個販售品項售價，調漲 5-10 元；炸鷄大獅的雞排也漲 6 元，共約 20 項產品價格異動，上漲 4-10 元。揚秦國際原定 1 月 18 日調整售價，經內部討論後，決議延後至春節年後擇期實施。

商業司也說明，部分服務業受疫情影響，今年面臨基本工資調漲，經濟部已推動基本工資補貼，希望與業者共體時艱，但也要求事業應肩負企業社會責任，保障員工及兼顧消費者權益。若在補貼期間違反勞基法第 21 條有關基本工資規定而遭裁罰者，或經公平會、法務部等查獲於補貼期間有不法哄抬物價、囤貨居奇等行為，經濟部將撤銷並追回補貼款。