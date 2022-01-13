全聯攜手熊貓衝刺生鮮急速物流配送

連鎖超市龍頭全聯今 (13) 日宣布，與全台最大即時外送平台 foodpanda 拓展外送版圖，預計第一季全台將有 350 家全聯上架 foodpanda，再加上 foodpanda 的 pandago 和全聯小時達的急速物流， 有利加速國內生鮮雜貨外送普及化，預料 foodpanda 生鮮外送將再成長 30%，營收上看 15 億元。

全聯總經理蔡篤昌表示，與 foodpanda 的合作門市遍布北中南，第一季即挑戰 350 家店上線，上架商品上看 3,000 項，涵蓋生鮮蔬果、冷凍食品、常溫食品、家用雜貨等，同時，全聯小時達將與 pandago 密切合作，可更加快到貨時間，為全聯增添新一波業績成長動能。

foodpanda 總經理方俊強分享，本次與全聯合作，為生鮮外送服務寫下另一個嶄新的里程碑，樂觀看合作後將創下營收歷史新高，上看 15 億元。

全聯總經理蔡篤昌更樂觀看待，與 foodpanda 合作後，線上客群將各多元，不排除挑戰較 15 億元更高的營收數字。

目前 PXGo! 全聯線上購業績正高速成長，註冊會員數更突破 100 萬人，其中超過半數新會員因使用小時達而加入，回購率超過 70%。

而 foodpanda 急速快遞 pandago ，積極打造快商務生活圈，透過外送夥伴組成的龐大專業車隊、全新 AI 派單系統和完善的教育訓練，pandago 年成長近 40 倍。