〈全新展望〉新設備下月交機 明年產能看增20%

砷化鎵磊晶廠全新 (2455-TW) 受惠微波、光通兩大應用需求維持高檔，今年以來產能均維持近滿載，必要時也將部分機台轉作生產，因應未來產能需求，全新年初訂購的 5-10 台 MOCVD 機台將在下月陸續到貨，預期明年整體產能將增加 20%。

全新表示，MOCVD 機台加上裝機、驗證時程約一季估算，新產能可望在明年 1 月底開始貢獻營運，最後一批機台則預計明年 7 月到貨，明年整體產能將擴增約 20%，支應微波、光通兩大應用。

全新是穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW) 上游廠商，9 月在蘋果 (AAPL-US)iPhone 13 新機發表、中國物聯網應用增溫下，兩大砷化鎵晶圓代工廠營運表現不俗，也助推全新營運同步走高，加上中國基礎建設回溫，也挹注全新光通營運動能。

全新統計前三季微波營收比重達約 86.4%、光通相關營收則占約 13.2%，其中，車用 LiDAR 出貨增溫，今年每月貢獻穩定，相關營收占比已占約 5%。

展望第四季，全新認為，隨著手機 PA、WiFi 動能續強，加上車用 LiDAR 穩定出貨，且中國基建標案回溫下，第四季需求仍維持高檔，傳統旺季動能可期。

全新 9 月營收則達 3.41 億元，月增 8.4%、年增 55.2%，累計第三季營收達 9.47 億元，季增 5.7%、年增 47%，累計前三季營收 27.33 億元、年增 44.8%，單月、單季、前三季同創歷史新高。