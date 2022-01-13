電子股休兵、「金鋼」火力全開 台股漲61點收18436點

台積電、大立光法說下午登場，台股今 (13) 日一度上漲逾 80 點，站上 18400 點，但電子股普遍走低，金融、鋼鐵二大族群成為盤面吸金指標，終場在多空攻防下，指數上漲 61.53 點，收在 18436.93 點，成交值 2773.67 億元。

櫃買指數終場下跌 0.21%，收在 224.02 點，成交值 700.04 億元。上市櫃合計成交值萎縮至 3473.71 億元。

台積電法說會下午登場，國內外法人高度關注，今天股價一路在盤下盤旋，終場小漲收 661 元；晶圓代工廠聯電盤整多日後，今天獲買盤青睞，漲逾 2%，終場收 63.3 元；聯發科、鴻海力守盤上；不過，日月光投控、國巨、台達電、友達、研華等電子權值股賣壓都偏重。

金融股去年獲利大爆發，加上殖利率誘因，吸引市場資金持續湧入，國泰金噴漲逾 4%，一度來到 67.8 元，創 13 年半新高，富邦金開低走高，終場漲 2%，收 81.6 元，創近 4 個月來新高；王道銀行股價直奔漲停，新光金、台新金、中信金等也勁揚 3-5%，多頭積極追捧。

越南河靜鋼廠大幅調降 3 月熱軋盤價，不過，在國際鐵礦砂、銅價、鎳價持續走揚下，鋼鐵股也逆勢成為多頭指標，由中鋼領漲近 2%，終場收在 35.5 元，第一銅、新鋼股價亮燈漲停，中鋼構、中鴻、燁輝等漲勢也相當凌厲，帶動上市鋼鐵類股指數終場勁揚 1.8%。

航運股仍為盤面弱勢族群，貨櫃三雄中以萬海跌逾 4% 最重，陽明、長榮也下跌 1-2%，台驊投控、四維航、榮運等同步震盪走弱，不過，宅配通因本土疫情升溫，逆勢大漲逾半根停板，嘉里大榮、遠雄港、建新國際、裕民等也獲買盤青睞。

