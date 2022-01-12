台股拉尾盤站上18300點 三大法人土洋對作買超104.9億元

台股今 (12) 日開高，一度漲逾百點，直逼 18400 點關卡，但光電及航運股湧現賣壓，拖累大盤翻黑，終場在台積電甩尾助攻下，指數急拉上漲 87 點，收在 18375 點，成功收復 5、10 日線。三大法人土洋對作，買超 104.9 億元。

觀察法人資金變動情形，外資買超 127.54 億元，為連續 2 個交易日買超；投信轉為賣超 11.49 億元；自營商賣超 11.14 億元。三大法人合計買超 104.9 億元，呈現土洋對作。

台積電法說會明天登場，今天持續吸引買盤進駐，一路在平盤上方表現，並再度拉尾盤，上漲 1.4%，收在 660 元，創近 11 個月收盤新高；大立光今天除息，上演秒填息大秀，一度上漲 40 元衝上 2480 元，但賣壓隨即湧現，終場跌 2.7%，收 2375 元，摜破月線。

台塑四寶去年大賺 2403 億元，較 2020 年大增 2.3 倍，創新高，台塑也積極搶攻半導體商機，電子級化學品新產能本季將陸續開出，今天在買盤力挺下，台塑上漲近 3%，收在 109 元，創 2 個月新高，南亞、台塑化同步漲逾 1%。

航運股今天開高後陸續翻黑，貨櫃航商長榮重挫逾 4%，陽明、萬海下跌逾 3%，航空雙雄同步湧現賣壓，雙雙下挫逾 3%，其他包括遠雄港、慧洋 - KY、裕民、中櫃等跌勢也很重，不過，宅配通逆勢上漲逾 8%，榮運也漲 6%。