〈台股盤後〉台積電拉尾、金融塑化續強 大盤連3紅收復所有短均

台股今 (12) 日盤中一度翻黑，但是台積電法說會前夕拉尾漲 9 元作收，加上金融及塑化股續強，大盤再度見到甩尾收高，終場加權指數上漲 87.19 點，收在 18375.4 點，呈現連 3 根紅 K 棒，攻克 5 日線後等於收復所有短期均線，成交值微幅縮至 2848.9 億元。

台積電法說會明天登場，外資不斷唱旺台積電，將目標價由 930 元上調至 982 元；買盤今天持續力挺，尤其尾盤大單敲進拉尾，終場股價上漲 9 元，收在 660 元，創近 11 個月收盤新高。

大立光也是明天召開法說會，但股價卻上演兩樣情，由於今日進行改為半年配息後的首次除息交易，每股配發 31.15 元，以 2440 元開出後，早盤一度攻至 2480 元後，但隨即翻黑走弱，終場下挫 2.66%，收 2375 元呈現貼息。

其餘電子權值股部分，聯電、面板雙虎都小跌作收，股王矽力 - KY 則走跌 1.63%；不過，聯發科、日月光投控等都收小漲。

盤面焦點還有外資昨日鍾愛的金融股，聯邦銀、高雄銀漲逾 4%，上海商銀、新光金、遠東銀、國票金、開發金等都漲 1-2% 不等。塑化股也是多頭指標，台塑四寶全面收紅，台塑漲 2.83% 最帶勁。

外電報導，矽晶圓大廠環球晶以 53 億美元收購德國同業世創 (Siltronic) 一案，近期有望獲得中國監管機構核准，激勵環球晶股價終場漲 6.34%、收在 872 元，站回所有均線之上，母公司中美晶也有 2% 以上的漲幅，其他矽晶圓廠台勝科、嘉晶也都聯袂收漲。

但傳產指標股貨櫃三雄、航空雙雄今日早盤開高後賣壓湧現，長榮跌逾 4%，陽明、萬海也有 3% 跌幅，另外，華航、長榮航也跌逾 3%。

整體來說，2020 年台股幾乎是台積電的天下，2021 年成了百家爭鳴的態勢，但進入 2022 年，台積電重新牽動台股神經，其餘則選股重於選市，短線個股輪動快速，技術面仍呈偏多格局之下，台股後市依舊可期。