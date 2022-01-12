跨足現場體育轉播世界 蘋果有意爭取MLB平日比賽轉播權

亞馬遜 (AMZN-US) 已經在體育直播領域建立灘頭堡，最近簽下 10 億美元的協議來轉播「周四夜美式足球」。如今蘋果 (AAPL-US) 也打算加入這場競賽。

知情人士透露，蘋果公司正在與美國職業棒球大聯盟 (MLB) 就平日比賽的轉播權進行談判。若是能達成協議，將讓這家市值最高的美國科技公司與職業體育媒體結合，並為蘋果的串流媒體服務 Apple TV+ 提供重大的內容升級。

MLB 的平日比賽允許網路或串流媒體服務在例行賽季的周一和周三轉播。《紐約郵報》10 日首先報導了這項消息。

這些轉播權不是專有的，因為比賽仍然可以在主場球隊所在的區域體育電視網 (RSN) 直播。為體育娛樂業提供建議的 LHB Sports CEO Lee Berke 表示，對於蘋果來說，這是一個重要的切入點。

蘋果正在利用其近 3 兆美元的市值和 1910 億美元的現金及等價物，將其業務擴展到 iPhone、電腦、手錶和 App Store 之外。該公司於 2019 年推出每月 5 美元的串流訂閱服務 Apple TV+，在所有大型串流媒體平台上運作，並與 Netflix (NFLX-US) 和亞馬遜等公司競爭原創內容。

Berke 說，「想在任何媒體平台上制訂內容策略，最快的方法之一就是加入體育項目；不過順帶一句：成本也很高。」

對 MLB 來說，在休賽期尋找新的收入來源至關重要，因為聯盟正面臨著史上第九次封館。MLB 球團在 12 月將球員拒之門外，因為雙方在分享經濟利益方面存在歧見。

媒體授權對 MLB 來說是個越來越有利可圖的來源，但 MLB 必須在讓收入最大化方面更有創意。

2021 年 1 月，MLB 與 ESPN 續約，ESPN 在之前的 8 年協議中向 MLB 支付了 56 億美元，其中包括周日晚上的獨家轉播以及周間的非獨家轉播權。

Octagon 分析師使用 MLB 2018 至 2020 賽季 114 場比賽中的 108 場來確認 ESPN 周一至周三聯播的平均收視率，其中不包括 ESPN2 廣播在內。結果發現 2018 年的平均收視率為 76 萬 1434 人，2019 年降至約 63.2 萬人，2020 年再降至 35 萬 8947 人。

去年 5 月，雙方同意分攤平日比賽，據報導，ESPN 的授權費從每年 7 億美元削減至 5.5 億美元。新協議將持續到 2028 年，ESPN 保留「周日夜職棒」、全壘打大賽和 MLB 季後賽外卡爭逐賽的獨家權利。

雖然 ESPN 新舊合約間每年差價為 1.5 億美元，但業內專家認為 MLB 可為平日轉播權爭取每年 3.5 億美元。

Octagon 全球媒體權利諮詢部門資深副總裁 Daniel Cohen 表示，傳統媒體不太可能滿足 MLB 的要價。

但 Berke 表示，像蘋果這樣現金充裕的科技公司「絕對」會支付這筆費用，「蘋果有錢購買高於 MLB 聯播權之外的各種運動項目。但為了證明可以適切地做到，它們會按照其步驟逐步進行。」