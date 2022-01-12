矽晶圓產業迎榮景 二哥勝高產能滿到2026年

全球矽晶圓二哥勝高 (SUMCO) 會長兼 CEO 橋本真幸接受專訪時表示，產能已滿到 2026 年，也直言「矽晶圓如此長時間的短缺前所未見」。除勝高唱旺產業景氣外，環球晶 (6488-TW) 也看好 2024 年，矽晶圓市場供需仍非常健康；隨著大廠相繼唱旺後市，矽晶圓可望迎來數年的產業榮景。

據日媒報導，橋本真幸表示，隨著數據通訊與處理量激增，廠商相繼新建資料中心，加上新冠肺炎使居家辦公普及，矽晶圓生產追不上需求。

對於各家矽晶圓廠相繼擴產，是否憂心會導致供給過剩，橋本真幸則說，公司產能已滿到 2026 年，且客戶接受漲價，從事半導體業界近 40 年來，矽晶圓短缺持續如此長時間的情況，前所未見。

環球晶董事長徐秀蘭日前也說，目前已宣布在興建中的半導體廠對矽晶圓的需求量，大於已興建中的矽晶圓產能，即使 2024 年矽晶圓產能全開出，市場供需還是平衡健康。

SEMI 日前在年度半導體產業矽晶圓出貨預測報告中，也預估，今年全球矽晶圓出貨量將成長 6.4%、達 148.96 億平方英吋，2023 年、2024 年出貨量將分別成長 4.6%、2.9%，年年改寫新高，意即看好產業將一路向上至 2024 年。