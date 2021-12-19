隆基二度調降矽晶圓價格 下游安裝量再升溫 台模組廠受惠

隆基公布最新矽晶圓價格，主流尺寸跌幅均達 5% 以上，也是近一年半以來，罕見在同個月二度降價，市場看好，隨著上游產業鏈價格調整，下游成本壓力可望再趨緩，並進一步刺激安裝量，台模組、Ribbon(導電銲帶) 業者也跟著受惠。

業界認為，由於隆基為全球矽晶圓龍頭，其率先調降價格，具有高度指標意義，其他二線業者也勢必跟進，有助模組出貨量顯著成長，產業價格也回歸健康循環，受惠業者包括聯合再生 (3576-TW)、元晶 (6443-TW)、茂迪 (6244-TW)、安集 (6477-TW)、國碩 (2401-TW) 等。

尤其未來隨著綠電趨勢成形，加上太陽能建置成本長期下降，有助台灣太陽能建置量持續提升，依照政府訂定明年太陽能累積安裝量達 11GW 的目標推算，將增加 3GW，市場呈現爆發性成長。

由於今年前三季各電站業主為避免自家 IRR(內部報酬率) 遭侵蝕，多放緩建置腳步，對模組廠拉貨力道不比往年強勁，也影響模組廠稼動率，相關業者前三季獲利均大幅縮水，甚至呈現虧損。

另外，國碩供應的導電銲帶在台灣模組廠市占率高達 7-8 成，與模組市場高度連動，今年前三季由於原物料成本飆漲，加上無法及時反應價格，營運陷入虧損，但隨著價格陸續調漲，獲利也可望較上半年優化。

未來隨著上游成本壓力趨緩，加上台灣市場蓬勃發展，模組與零組件導電銲帶作為綠電供應鏈之一，也將跟隨市場成長，獲利也可望在新品推出、成本優化、出貨量成長三大動能帶動下，朝獲利優化及成長之路邁進。