〈焦點股〉環球晶接單旺到2024 矽晶圓三雄飆風再起

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 明年去瓶頸產能已賣光，客戶簽長約才會擴產，訂單到 2024 年沒問題，激勵矽晶圓三雄今 (16) 日股價漲勢再起，其中，台勝科強漲逾 9%，一舉站上 300 元關卡，直逼歷史新高，環球晶 (3532-TW)、合晶 (6182-TW) 也有 3-5% 的漲幅。

環球晶受惠客戶需求續強，產能持續滿載，董事長徐秀蘭透露，明年已確定全產全銷，甚至還不夠銷，訂單、價格已定案，從目前來看，訂單到 2024 年已沒問題；至於 2023、2024 年客戶端需求，徐秀蘭表示，沒有弱下來的跡象，手機、5G 與車用等各類應用此消彼長。

環球晶今天盤中放量大漲近 4%，最高衝上 829 元，一舉收復 5 日線、10 日線及月線。環球晶 11 月營收 54.9 億元，受惠客戶需求暢旺，營收月增 10.6%，年增 17.13%，創近 8 個月新高；前 11 月累計營收 558.32 億元，年增 10.7%。

台勝科盤中直逼漲停價，最高來到 311.5 元，買盤積極湧入，雖未改寫日前創下的 312 元盤中歷史新高，但若站穩 300 元仍可望創下收盤新高。台勝科 11 月營收 10.59 億元，月增 0.86%、年增 7.96%；前 11 月累計營收 111 億元，年增 1.27%。

合晶盤中勁揚逾 5%，最高來到 86.5 元，站回所有均線之上，在資金簇擁下，午盤成交量能爆出逾 5.2 萬張。合晶 11 月營收 9.88 億元，月增 3.44%、年增 47.3%；前 11 月累計營收 93.27 億元，年增 38%，雙雙改寫歷史新高。