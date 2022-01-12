00714年化配息率7.4%成交暴增 啟動申購控管避免稀釋配息

群益道瓊美國地產 ETF(00714-TW) 將於 1 月 18 日除息，最新公告預估年化配息率高達 7.4%，搭上投資人配息需求及抗通膨順風車，吸引市場資金湧入，今 (12) 日成交量暴增。群益投信最新公告，為保障既有基金受益人之權益，並避免配息前 00714 在外發行單位數增長導致稀釋配息金額，將啟動申購控管。

群益投信說明，所謂申購控管將在基金初級市場每日僅開放 2 組申購，而 1 組申購為 50 萬個單位數，若當日未用罄可併入隔日額度，且不得預約申購。

00714 最新一季的預估配息金額為 0.419 元，以 1 月 11 日淨值來看，預估配息率 7.4%，除息日為 1 月 18 日，已經是連續 3 季提供給投資人優於過去的配息金額與平均 7% 的年化配息率，且過去皆能完成填息，進一步觀察 00714 去年淨值上漲 27.7%，含息報酬率更是高達 33.7%，只要在 1 月 17 日以前買入，即可參與除息，因此吸引投資人大舉搶進。

此外，新的一年通膨壓力攀升，群益投信表示，一般而言不動產租金會隨通膨走升而提升，因此可將 REITs 視為抗通膨資產。從地產景氣循環角度來看，許多區域和產業正處仍在復甦軌道上，加上市場消化全球債券利率彈升的波動逐漸減小，有利 REITs 後市表現。

群益投信指出，地產 ETF 是穩健息收的產品，REITs 穩定配息的機制，亦能滿足投資人對配息收入的期望，預期未來通膨持續的環境之下，期待未來資本利得、收益兩頭賺的投資人，不妨透過配置道瓊美國地產 ETF，一次掌握 REITs 市場的租金收益及後市增值行情。