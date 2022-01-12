力智今年挑戰賺兩股本 明日掛牌上市

華碩 (2357-TW) 旗下小金雞力智 (6719-TE) 即將在明 (12) 日上市，法人看好，力智今年受惠各大 CPU、GPU 大廠推出新平台，加上 SPS 在伺服器的市占率攀升，今年營收、獲利可望再創高，挑戰賺逾兩個股本。

瑞鼎 (3592-TW) 掛牌後股價一路走高，最高衝上 590 元，傲視同族群股價，市場預期，此次力智上市也可望在電源管理晶片族群間，掀起新一波比價效應。

力智主力產品為 VCORE，為聯發科 (2454-TW) 旗下立錡外，國內唯二通過 CPU、GPU 核心供電認證的公司，與國際大廠輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 及英特爾 (INTC-US) 等關係緊密，今年隨著各大廠推新平台，也帶動新一代 VCORE 需求。

另外，力智除 PC、NB 領域外，近年也推出 SPS(Smart Power Stage) 產品，結合 Driver IC 與 MOSFET，有助能耗轉換效率高達 90% 以上，優於國外大廠的解決方案，加上現今 MOSFET 持續缺貨，也提供力智打入伺服器市場的機會，去年 SPS 營收比重已高達 25%。

展望今年，力智今年將再推出 SPS 新產品，預期在中國國產化趨勢下，市占率將再攀升，看好相關產品業績再優於去年。

法人預估，力智今年營收約 75 億元，年增 26%，毛利率、營益率也隨著營收規模擴大再優去年，達 45%、28%，每股稅後純益達 22 元。