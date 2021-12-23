華碩小金雞力智今起競拍 底價為每股507.76元

華碩 (2357-TW) 旗下小金雞力智 (6719-TW) 將在明年 1 月 13 日掛牌上市，並自今 (23) 日起至 27 日競價拍賣，張數達 5076 張，競拍底價為 507.76 元，最終將在 12 月 29 日開標。

力智為配合初次上市，辦理現金增資發行新股 7050 張，其中 5076 張採競價拍賣方式承銷，每標單最低為 1 張，最高為 729 張，以價高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，承銷價則暫定為 589 元。

力智指出，公司為少數同時具備電源管理 IC 與功率元件 (MOSFET) 兩項關鍵技術的 IC 設計公司，產品整合較同業更具優勢，也推出特有整合型產品 SPS(Smart Power Stage)，主要應用在網通、伺服器、5G 基站、HPC 等領域。

力智也是繼聯發科 (2454-TW) 期下立錡外，國內唯二通過 CPU、GPU 核心供電認證的公司，產品獲輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 及英特爾 (INTC-US) 等國際大廠認證。

此外，隨著國際 IDM 大廠往高階功率半導體市場移動，力智也積極搶佔消費性市場、進一步取代國外大廠，今年前 11 月營收達 53.88 億元，年增 39.82%。

展望明年，力智取得產能優於今年，可望滿足成長目標，同時看好在 PMIC、MOSFET 雙重優勢下，業務將拓展至工控、車用領域。