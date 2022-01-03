紅包自己賺 力智今起開始申購 抽中現賺32萬元

華碩 (2357-TW) 旗下小金雞力智 (6719-TW) 即將在 1 月 13 日掛牌上市 (IPO)，自今 (3) 日起至 5 日進行公開申購，承銷價為 589 元，預計 1 月 7 日進行抽籤，依今日收盤價 911 元計算，價差高達 322 元，等同潛在獲利約 32 萬元。

力智此次為配合初次上市，辦理現金增資發行新股，上周已完成競價拍賣，得標均價為 803.69 元，自今日起也開放投資大眾公開申購，張數約 2220 張。

2021 年底前友達 (2409-TW) 旗下高價股瑞鼎 (3592-TW) 進行公開申購，抽中一張大賺 20 萬元以上，掀起一波申購熱潮，隨著此次興櫃股后力智 IPO，市場認為，此次中籤率恐再下探，凍結資金規模也將更可觀。

力智為國內少數繼聯發科 (2454-TW) 旗下立錡 (Richtek) 外，國內唯二通過 CPU、GPU 核心供電認證的公司，產品獲輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 及英特爾 (INTC-US) 等國際大廠認證。

展望明年，力智取得產能優於今年，可望滿足成長目標，同時看好在 PMIC、MOSFET 雙重優勢下，業務將拓展至工控、車用領域。