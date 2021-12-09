力智明年產能多於今年 預計1月掛牌上市

PMIC 業者力智 (6719-TE) 今 (9) 日召開上市前業績發表會，預計 1 月掛牌上市，展望後市，總經理黃學偉指出，明年取得產能優於今年，可望滿足成長目標，同時看好在 PMIC、MOSFET 雙重優勢下，業務將拓展至工控、車用領域。

隨著公司在高速運算、網通領域的市占率提升，力智今年前三季營收 42.8 億元，已超越去年全年 41.99 億元，毛利率 41.73%，相較去年 34.7% 大幅成長，稅後純益達 8.06 億元，遠高於去年全年 4.38 億元，每股稅後純益 11.39 元。

力智目前資本額 7.07 億元，為華碩 (2357-TW) 旗下小金雞，集團持股比重達 33.8%，其餘股東如聯電 (2303-TW) 旗下士鼎創投 8.54%，力積電 (6770-TW) 旗下富碩投資 2.42%，股東多為力智晶圓代工供應商。

黃學偉表示，力智主力產品為 VCORE，客戶囊括各大板卡、CPU、GPU 及筆電品牌廠等，尤其公司已是 CPU 廠的首要合作夥伴，看好明年隨著各大 CPU、GPU 大廠推出新平台，將帶動新一代 VCORE 需求。

另外，力智除了既有的筆電、PC 領域，也透過 SPS(Smart Power Stage) 產品，切入伺服器市場，加上中國去美化趨勢加速、取得晶圓廠產能支援，明年該產品線可望進一步成長。

針對第三代半導體方面，力智已成功開發 GaN Driver IC 給國際大廠，並開始出貨，領域涵蓋伺服器、無線充電、車載與消費型平台等。