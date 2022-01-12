非洲豬瘟疫情蔓延 新增三國疫區

財政部關務署表示，包括泰國、義大利與北馬其頓等近日確認發現非洲豬瘟疫情，因應農曆春節將屆，關務署將加強查驗來自非洲豬瘟疫區等高風險國家的貨物、郵包及旅客行李，阻絕疫情於境外。

根據關務署統計，從去 (110) 年 8 月 24 日至今 (111) 年 1 月 10 日，查獲並經防檢局確定為豬肉製品共 527 件、共 569.489 公斤；以運輸管道區分，郵包查獲 437 件共 418.882 公斤最多，其次為空運快遞貨物查獲 52 件共 131.897 公斤。

以查獲來源地區分，則以中國大陸 (含香港) 查獲 304 件 268.976 公斤最多，其次為泰國查獲 94 件 94.974 公斤。查獲物品以豬肉香腸、月餅等含豬肉烘培製品及炸豬皮為大宗。

關務署指出，海關近三年來於中秋及春節前查獲豬肉製品件數及數量均明顯增加，且自 110 年 12 月中迄今已連續查獲 3 件泰國進口郵包夾藏豬肉香腸，移送防檢局檢驗確認帶有非洲豬瘟病毒。

關務署強調，因應疫情威脅加劇，海關持續與中華郵政合作將泰國、越南及中國大陸等自疫區等高風險來源地進口郵包分流查核，落實執行 100%X 光檢視，並於春節前加強郵包查驗比率，如查獲豬肉製品等應施檢疫物，均移送防檢局依動物傳染病防治條例相關規定處分。

關務署呼籲，民眾不要上網購買境外肉製品等應施檢疫物，自國外返鄉探親也不要攜帶應施檢疫物，更要提醒境外親友絕對不能寄送含應施檢疫物之快遞或郵包。

關務署補充，民眾如收到郵遞寄送輸入之應施檢疫物，應即送交防檢局及其轄區分局銷毀，未送交者將依動物傳染病防治條例第 45 條規定，處以新臺幣 3 萬元以上 15 萬元以下罰鍰。