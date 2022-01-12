〈凌巨法說〉首季產能近滿載 訂單能見度已達上半年

中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW) 今 (12) 日召開法說指出，今年審慎樂觀，第一季因有部分訂單從去年第四季遞延至本季出貨，預期產能利用率將維持近滿載，也續看好工控利基型、車載產品為營運主力成長動能，目前訂單能見度已達今年上半年。

凌巨表示，客戶訂單需求仍強勁，其中，工控利基型產品因上季產能滿載，將有部分訂單遞延至本季出貨，車載方面則受客戶反映零組件缺料，首季動能相對放緩，但訂單未消失，而是遞延至第二季、第三季出貨。

凌巨也補充，預期首季仍將受農曆春節假期影響，預期招工上相對吃緊，不過依目前訂單來看，產能利用率可望維持高檔。

產品營收比重方面，凌巨統計，去年工控利基型產品、車載各占 44%、29%，消費 16%、其他則有 11%，預期首季工控利基型產品比重將增至 53-55%，車載則降至 22-24%，消費、其他則維持 15-17%、6-8% 水準。

全年來看則與去年相當，凌巨預期，今年工控利基型產品比重為 45-48%，消費型產品 15-17%，車載 28-30%，其他則小於 10%。

營運方面，凌巨去年 12 月營收達 9.38 億元，月增 6.3%、年增 39.3%，第四季營收 26.92 億元，季減 0.1%、年增 32.3%，去年全年營收也重回百億元，達 102.69 億元，年增 43.4%，創下近四年新高。