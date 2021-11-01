晶豪科：明年沒有跌價壓力 Q2有機會全面漲價

記憶體 IC 設計廠晶豪科 (3006-TW) 今 (1) 日召開法說，晶豪科表示，第四季毛利率仍將維持 40% 以上，且在三星淡出 DDR3 市場下，對明年價格正向看待，產品不會有跌價壓力，第二季甚至有機會全面漲價。

晶豪科表示，第四季受中國限電與長短料影響，利基型記憶體顆粒 DDR3 市場進入短期修正，但客戶需求仍在，只是延後拉貨，DDR2 以下規格產品與 SoC 記憶體則受影響甚微。

晶豪科受惠需求暢旺、價格上漲，第二、三季毛利率接連上揚突破整數關卡，第二季達 36.66%，第三季更來到 44.27%。晶豪科指出，過去原認為若年度毛利率維持 20% 就是好年，但今年狀況已改變，主要是市場需求增加，應用端成長幅度與過去環境完全不同。

晶豪科預期，第四季出貨量將較第三季小幅下滑，價格持平，毛利率會稍微下滑一些，但幅度不大，仍會維持 40% 以上高水準。

展望明年，晶豪科指出，三星已通知 4G DDR3 客戶，轉用 DDR4 或尋求其他方案，在三星退出市場下，有助價格穩定，對明年價格正向看待，不會有跌價壓力。

晶豪科並認為，若三星不再生產 DDR3，市場供給缺口可能像今年第二季一般，在需求強勁下，漲價幅度可期。

雖然受到晶圓代工產能吃緊影響，晶豪科明年取得晶圓產能將與今年相當，不過，晶豪科指出，由於部分產品轉至高階製程生產，顆粒數可望較今年增加 10%，營運還是會成長。

