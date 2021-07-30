晶豪科Q2純益季增1倍 每股賺4.62元續創高

記憶體 IC 設計廠晶豪科 (3006-TW) 今 (30) 日公告第二季財報，受惠記憶體需求暢旺，單季稅後純益 12.94 億元，較上季大增 1 倍，年增 3.64 倍，每股純益 4.62 元，再創新高；上半年稅後純益 19.21 億元，年增 2.28 倍，每股純益 6.92 元。

晶豪科第二季營收 61.75 億元，季增 24.2%，年增 92.3%，毛利率 36.66%，季增 13.6 個百分點，年增 14.66 個百分點，營益率 26.3%，季增 13.6 個百分點，年增 15.84 個百分點；稅後純益 12.94 億元，季增 1 倍，年增 3.64 倍，每股純益 4.62 元。

晶豪科上半年累計營收 111.47 億元，年增 62.15%，毛利率 30.57%，年增 10.01 個百分點，營益率 20.25%，年增 10.46 個百分點；稅後純益 19.21 億元，年增 2.28 倍，每股純益 6.92 元。

晶豪科受惠利基型 DRAM、NOR Flash、SLC NAND Flash 三大主力產品線需求暢旺，今年以來營運持續跳增，除第一季營運衝高外，晶豪科 4、5 月營收也接連創新高，6 月雖微幅下滑，但均站穩 20 億元以上。

晶豪科看好，今年記憶體市況復甦，加上宅經濟需求帶動，全年出貨量將持續成長；法人也預估，晶豪科今年全年營收、獲利有機會超越去年表現，再創新高。