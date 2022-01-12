〈2022投資展望〉群益投信：台股三大變數震盪加劇 選股不選市為王

台股近期震盪加劇，抱股過年與否備受關注，群益投信表示，台股短期盤勢變數取決於通膨、疫情變化、供應鏈等三大因素，「選股不選市」為重要策略。

群益投信指出，展望台灣 2022 年，科技業營運將可望持續創新高、外資連續賣超三年機率低、經濟成長基本面向好、台股高殖利率具吸引力等利多因素下，台股後市表現仍可期。

群益投信指出，通膨、疫情變化、供應鏈是目前台股三大變數，其中，FED 擔憂通膨並非短期因素，因此對於 2022 年升息有較為明確的表態。Omicron 傳播速度雖快，但多以輕症表現，重點仍在疫苗接種率。供應鏈雖仍有庫存堆積之不利因素，但庫存持續去化中，需要時間化解。

群益創新科技基金經理人黃俊斌進一步指出，在聯準會升息縮表、降低通膨的預期過程中，股市震盪下跌難以避免，台灣經濟成長性與各產業展望都有趨勢向上的投資機會，台灣去年第四季 GDP 受惠外銷與內需雙引擎同步向上，表現可望優於預期，大盤指數可呈現偏多往上趨勢，台股在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下仍正面看待台股。

產業趨勢部分，雖然半導體產業受庫存調整之陰影未除，主要攻堅部隊晶圓代工、IC 設計、車用電子族群短期難有發揮，僅有晶圓代工龍頭受惠高階製程需求成長，但是元宇宙題材仍舊可望帶動眾多半導體周邊需求，包括相關設備以及更高效處理器與更高容量儲存，來滿足元宇宙所需。

整體電子產業輪動快速，個別族群雖有短期漲多修正的風險，但因為電動車、5G、HPC、AI、ABF 帶動的半導體需求正式啟動，主攻族群修正後，仍有利多頭發展，可待回檔整理時，再行逢低布局。

黃俊斌強調，在投資佈局難度提高、風險機會並存下，「選股不選市」還是台股投資最重要策略。持續看好有題材、績優且展望佳的成長型公司、新應用發展及升息環境下會受惠的產業為主。

黃俊斌表示，今年第一季科技股仍是投資主軸，布局中長期趨勢明確的次產業，尤以具有新產品、新應用、新規格三大特色的族群值得留意，包括半導體、晶圓代工、5G 相關應用、高階 IC、電動車、矽智財、伺服器、散熱、電子紙等族群，另外，美、台內需相關類股以及受惠升息金融股也可多留意。