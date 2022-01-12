帆宣子公司推工業元宇宙開發平台 獲航太、半導體客戶青睞

半導體設備大廠帆宣 (6196-TW) 今 (12) 日宣布，旗下亞達科技推出工業元宇宙應用軟體開發平台，並獲航空界一致好評，展開智慧維修的新頁，客戶囊括航太、半導體、光電及風電領域。

帆宣看好，該套軟體除打破傳統師徒制不穩定學習曲線的缺點，也讓維修黑手跨入免人為錯誤的新紀元，成為第一代工業元宇宙的拓荒者。

帆宣表示，亞達在 2017 年成立，由資深半導體設備商及航太從業人員集資組成，因熟稔產業領域知識 (domain knowledge)，並深知複雜裝備技術傳承的巨大斷層問題，針對業界痛點、研發出 MR/AI 應用軟體開發平台。

該套軟體能將傳統複雜龐大的專家技術、知識逐一免編程，轉化為 AI PP 專家技術載體，同時使用市場上的 MR 裝置做人機互動介面，打造一次就做對的複雜裝備診斷、維修作業模式。

亞達 2019 年參展巴黎航太展獲得 BAE Systems(全球前三大航太軍事裝備供應商) 青睞，雙方經過近 2 年晤談與技術交流，2021 年雙方正式協議合作，雙方以 BAE Systems 提供硬體、亞達提供軟體平台方式，共同進軍航太市場。

亞達除獲 BAE Systems 青睞外，更與德國西門子合作、將 SIMATIC 系統結合帆宣 PHM(設備預診斷系統) 及亞達研發的 AI Coach APP，再加上 MR 裝置，讓高科技廠房設備維運及巡廠作業，透過高密度數據監控及大數據分析，提供設備精確故障時間預測及故障點準確診斷，並以數據分析視覺化界面引導巡檢人員到達維修位置，智慧化一次性完成維修任務。

另外，經多年努力，亞達也通過多個重量級客戶 POC(Proof of Concept) 認證， 並接獲多家客戶訂單，涵蓋半導體、汽車、網通、光電及風電領域。

亞達總經理蘇愷宏指出，受惠母集團帆宣多年支持，亞達團隊能在全球高度競爭的 SaaS (Software as a Service) 市場殺出嶄新的一條路，建立 5G-AIOT ECO system 的戰略置高點。

亞達因應近來全球市場需求暢旺，也積極大量徵才，期望能招募更多相關領域優秀好手加入亞達。