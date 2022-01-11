中國銷售佳+大摩調升目標價 特斯拉股價盤前走升

特斯拉 (TSLA-US) 股價盤前再次走高，穩穩突破 1000 美元大關。稍早公布的中國銷售數據顯示，特斯拉在這個全球最大汽車市場 12 月的銷量創歷史新高。

中國乘用車協會 (The China Passenger Car Association) 表示，特斯拉 12 月售出 70847 輛中國製造的電動車，幾乎是去年全年的 3 倍，比 11 月多出三分之一以上。

特斯拉在 1 月 2 日表示，截至 12 月的 3 個月全球交車數比去年增加 70%，達到 30 萬 8600 輛，連續第 6 季創下記錄，使 2021 年的總交車數達到 93 萬 6172 輛。

Wedbush 分析師 Dan Ives 將特斯拉的基本目標價調升至 1400 美元，牛市目標價為 1800 美元，他表示，中國將佔該汽車製造商 2022 年交車量的 40% 左右。

創辦人兼 CEO 馬斯克上個月暗示，全新的 Tesla Plaid 新款豪華轎車價值 14 萬美元，最高時速 200 英里，「或許」會於 3 月初進入中國。

特斯拉股價在盤前交易中上漲 1.2%，代表開盤價約為每股 1071 美元，這將使該股 6 個月漲幅擴大至 56.3% 左右。

摩根士丹利 11 日稍早也調升特斯拉目標價，也是提振盤前股價的原因之一。大摩分析師 Adam Jonas 將目標價定在每股 1300 美元，比他之前的預測高出 100 美元。

他說，「我們認為，跡象顯示，這家產業龍頭正在加速領先於其電動車同業，這對整體產業而言不是正面跡象。」

Jonas 指出，「雖然特斯拉不是我們首選的電動車個股，但它可以說是我們最『重要』的股票。」「手上沒有特斯拉股票代表無法擁有一家可以讓所有其他電動車業者瞠乎其後的企業。」

高盛分析師 Mark Delaney 10 日將特斯拉股票列為 2022 年的「首選」，目標價調高至每股 1200 美元。