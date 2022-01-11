〈台股盤後〉金融股穩盤助攻、台積電尾盤上秀 量增上漲48點

美股科技股周一收紅，台股今 (11) 日早盤小漲，但電子權值股倒地，指數紅翻黑，一度下殺超過 100 點，盤中在台積電、金融權值股奮力撐盤下，再度回到盤上，午盤後賣壓出籠，先前漲多的個股紛紛修正，元宇宙、NFT 族群落難，防疫概念股也回吐漲幅，尾盤在台積電甩尾急拉下翻紅，終場上漲 48.83 點，收 18288.21 點，成交量增至 3027.73 億元。

觀察電子權值股表現，台積電開低走高，在外資相繼調升目標價下，法說前夕買盤積極卡位，上漲 1.24%，收今日最高點 651 元；台達電去年 12 月營收創高激勵，上漲 1.23%；鴻海、聯電則收平盤；聯發科持續弱勢，下跌 1.37%，收 1080 元，矽力 - KY 則大跌超過半根停板。

雖然國內疫情升溫，防疫概念股卻遭調節，亞諾法、恆大、毛寶、康那香、晶宇亮燈跌停，合世重挫 9%，網購雙雄富邦媒、網家也雙雙大跌超過 4%。

元宇宙漲多拉回，宏達電大跌 9%，亞信、創王大跌 8%，世芯 - KY、位速、威盛、威鋒電子、技嘉、華晶科均大跌超過半根停板。

NFT 概念股落難，歐買尬、辣椒、大宇資、網龍、霹靂同步跌停，傳奇、昱泉、碩辣椒、宇峻也下挫超過 7%。

太陽能族群滿手訂單，表現相對強勢，安集強攻漲停，聯合再生上漲 3%，元晶、新晶投控、茂迪也都站穩盤上。

法人指出，台積電將召開法說，被視為科技產業重要風向球，但隨著國內疫情升溫，市場高度關注疫情發展，導致台股開高後出現回測壓力，預期短線盤勢將趨於震盪，操作宜保守。