金融大軍穩盤+台積電甩尾急拉 台股翻紅漲48點收18288點

美股周一拉尾盤，四大指數漲跌參半，台股今 (11) 日上沖下洗，受電子股壓盤影響，一度跌逾百點，但金融大軍扮演撐盤要角，加上台積電止跌回穩，並再度甩尾帶動指數急拉，終場翻紅上漲 48.83 點，收在 18288.21 點，成交值增至 3027.73 億元。

櫃買指數下跌 1.6%，收在 224 點，成交值 793.08 億元。上市櫃合計成交值 3820.81 億元。

台積電去年 12 月營收 1553 億元，改寫單月新高紀錄，但今天早盤股價走勢震盪，最低來到 639 元，10 點過後，低接買盤進場支撐，並在尾盤出現急拉，以 651 元作收，漲幅 1.2%；不過，主要電子權值股賣壓沉重，包括聯發科、國巨、瑞昱等，股王矽力 - KY 更重挫逾半根停板，跌破 4000 元大關。

15 家金控去年獲利全數出爐，合計大賺 5806 億元，再創新高，其中，富邦金稅後純益 1446 億元，平均每天海賺 5.78 億元，國泰金也狂賺逾一個股本，激勵金融股今天表現強勢，金控雙雄上漲 3-4%，開發金、中信金等漲勢也相當強勁，高雄銀更一度亮燈漲停。

航運股今天陷入多空交戰，終場空方略勝一籌，長榮翻黑跌近 2%，萬海逆勢上漲 1%，而昨天亮燈漲停的嘉里大榮，今天旋即打入跌停，不過，遠雄港仍獲資金點火大漲約 8%。

面板報價 1 月上旬跌勢持續趨緩，可望在首季落底，面板雙虎同時擴大車用布局，盼帶來高附加價值顯示面板成長契機，友達今天獲得買盤青睞，漲逾 1%，終場收在 22.85 元，群創開高走低，終場翻黑跌破 19 元。