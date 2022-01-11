台股急拉守穩18200點 外資終止連3賣 三大法人賣超5.11億元

台股今 (11) 日上沖下洗，受電子股壓盤影響，一度跌逾百點，但金融大軍扮演撐盤要角，加上台積電止跌回穩，並拉尾盤帶動指數翻紅，終場上漲 48 點，收在 18288 點，三大法人賣超 5.11 億元，但外資已經終止連 3 賣。

加權指數今天成交值增至 3027 億元。觀察法人資金變動情形，外資轉為買超 22.34 億元，終止連續 3 個交易日賣超；投信買超 6.31 億元；自營商則賣超 33.71 億元。三大法人合計賣超 5.11 億元。

台積電去年營收衝破 1.5 兆元，與 12 月、第四季同締新猷，今天早盤股價走勢震盪，最低來到 639 元，隨著低接買盤進場，股價翻紅並拉高收 651 元，漲幅放大至 1.2%；不過，主要電子權值股賣壓沉重，包括聯發科、國巨、瑞昱等，股王矽力 - KY 更重挫逾半根停板，跌破 4000 元大關。

15 家金控去年獲利全數出爐，合計大賺 5806 億元，再創新高，其中，富邦金稅後純益 1446 億元，國泰金也狂賺逾一個股本，激勵金融股今天表現強勢，金控雙雄上漲 3-4%，開發金、中信金漲勢凌厲，兆豐金、元大金、台新金等也在盤上表現，高雄銀更一度亮燈漲停。

元宇宙和 NFT 題材人氣退燒，遊戲類股網龍、歐買尬、辣椒、大宇資終場均跌停。昨天表現強勢的防疫概念股，今天資金撤出，包括 ABC-KY、恆大、毛寶、康那香、亞諾法，全都打入跌停。