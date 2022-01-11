〈本土疫情再起〉桃園某電子廠5確診全面停工 北市聯醫護理師染疫

國內 COVID-19 疫情持續延燒，指揮中心今 (11) 日公布新增 12 例本土及 58 例境外移入，其中，桃園機場群聚案燒進某電子廠，指揮官陳時中表示，該廠已有 5 人確診，目前全面停工，職場相關接觸者 280 人全數集中檢疫；另外，北市聯醫中興院區傳出 2 名護理師及其中一位的男友確診，感染途徑正在釐清中。

桃機群聚案中的染疫居服員夫妻傳播鏈持續擴大，陳時中說明，居服員傳染病毒給任職電子廠的乾妹妹 (案 17507)，導致該電子廠另 4 名員工確診，目前已全面停工，但擔心有潛在傳播鏈，因此，280 名職場相關接觸者全數列為隔離對象。

陳時中指出，居服員兒子安親班同學的母親 (案 17573) 今天也確診，同時，居服員照顧的家庭新增 2 人確診，分別是案 17416 的哥哥與爸爸，2 人第一次採檢均為陰性，後來才轉陽，但很早就已隔離，對社會影響較小。

此外，北市聯合醫院中興院區也爆出確診事件，台北市副市長黃珊珊表示，2 名護理師分別為案 17570、17571，2 人照顧的病人雖為不同人但住同病房，案 17570 的男友檢驗也呈陽性，陳時中透露，該男友為信義區餐酒館廚師，相關疫調持續進行中。

至於案 17571 的丈夫及 2 名小孩，黃珊珊指出，目前採檢均為陰性，但小孩所就讀大同區某國小兩班級已先採預防性停課 2 天，補習班也停課 2 天，總計師生採檢逾百人，後續視採檢結果決定是否復課。