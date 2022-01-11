高端跟進輝瑞研發Omicron二代疫苗 預計一個月內公布試驗結果

新冠 Omicron 變異株蔓延全球，美國藥廠輝瑞 (Pfizer) 正開發可抵抗 Omicron 的混合疫苗，台廠高端疫苗 (6547-TW) 同樣針對 Omicron 與 Beta 研發二代疫苗，並已進入動物試驗，預計一個月內公布初步試驗結果。

Omicron 疫情升溫，業界認為，目前既有新冠疫苗無足夠抗體可對抗變種病毒，未來需要靠二代疫苗對付 Omicron 等變異株。而輝瑞正在開發一種混合新冠疫苗，將原有疫苗與 Omicron 變異株的配方結合，預計 3 月向美國監管機構申請許可。

高端也跟進國際腳步開發二代疫苗，初步已完成建構 Omicron 病毒平台，並與另一大變異株 Beta 進行測試，預計一個月內可以公布動物試驗數據結果。

高端補充，由於疫苗作用在於防止重症發生率，而 Omicron 雖然傳播速度快、感染人數多，但重症感染數低；反觀 Beta 則是造成重症感染數較多的病毒，因此許多國際疫苗廠開發的二代疫苗大多測試 Beta。

至於高端現有新冠疫苗對抗 Omicron 的中和抗體效價方面，高端採用第一期臨床延伸性試驗中，受試者施打 2+1 針疫苗的血清來進行測試，據實驗數據顯示，新冠疫苗對 Omicron 中和抗體下降幅度約 6.4-8.7 倍，大部分受試者的血清仍具中和能力並提供一定的保護力。

高端指出，據相關文獻分析來看，現有 mRNA 疫苗對 Omicron 的偽病毒中和抗體效價約下降 4-6 倍，次單位疫苗下降趨勢則與 mRNA 疫苗雷同，不過兩者皆優於腺病毒載體疫苗。

高端認為，Omicron 對於現有疫苗的保護力確實造成影響，但並非完全出現免疫，可藉由施打第三針或是跨疫苗平台混打維持疫苗保護力。