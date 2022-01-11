長程航班落地採檢 指揮中心：5班次陽性率6.7%相當高

為降低 COVID-19 病毒進入社區風險，長程航班落地採檢新制今 (11) 日起上路，清晨首班由澳洲雪梨飛抵台灣桃園機場，入境旅客 41 人中至少有 4 人 PCR 呈現陽性反應，陽性率約 1 成，前進指揮所指揮官王必勝指出，目前已有 5 航班抵台，253 人中共計 17 人確診，陽性率約 6.7% 相當的高。

農曆過年將至，指揮中心祭出長程航班「落地即刻檢驗、確診空側後送」防疫新規定，也就是下機即刻到檢疫區 (原候機室) 採檢，檢體馬上送到旁邊的「前進實驗所」立刻檢驗標準 PCR，陰性就會放行依原檢疫程序入關，陽性確診則立刻由空橋下地面層搭救護車送醫治療。

指揮中心原計畫整個採檢流程在 1 小時內完成，不同班機分開處理，不過，今天首架航班耗費 2 個多小時才完成全部的採檢作業，王必勝受訪時指出，主要與檢驗的方法有關，最重要的就是陽性率太高，比我們想像還要高，首班 41 名旅客就有 4 人陽性反應，高達 10%，因此我們立即調整採檢方式。

王必勝表示，上午作業時發現檢驗名單有問題，部分航班也提前抵台，另外，檢體篩檢站的量能還是不足，今天只有 20 台機器，還要再增加 4 倍左右，預計上午 5 架次處理告一段落後就會開會檢討。截至目前，5 航班 253 人中已有 17 人確診，陽性率約 6.7%。

今天抵達桃機的長程班機共有 8 班，分別是華航、長榮、新加坡、土耳其、聯合及阿聯酋航空等，其中來自美國洛杉磯、西雅圖、舊金山達 378 人，土耳其伊斯坦堡也有 160 人。