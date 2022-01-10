〈本土疫情再起〉桃機群聚案1幼童確診Omicron 宗教集會活動防疫加嚴

桃園機場群聚案擴大，疫情指揮中心今 (10) 日公布新增 6 例本土，其中 3 例為確診居服員及家人的接觸者，而該居服員照顧家庭的 2 歲以下孩童證實感染 Omicron 變異株，累計已達 30 人確診；明日起，長程航班旅客必須進行落地採檢，PCR 陰性才放性，內政部即日起加強宗教場所及集會活動防疫，餐會、宴席不得逐桌敬酒。

疫情指揮官陳時中指出，今天新增的案 17487 為金嗓歌友會確診者家人；案 17503、17506 為機場手推車工作人員；案 17504 為居服員小孩、案 17505 為 17504 的安親班同學、案 17507 為居服員友人。

昨天有一例確診者為幼童，個案發燒急診，所幸醫院警覺性高，反推回去發現孩童的家人、居服員夫婦及同事均染疫，證實為桃機群聚案擴散，經過基因定序，該幼童也成為本土首例確診 Omicron 的 2 歲以下幼童。

指揮中心昨天維持二級警戒至 1 月 24 日，不過，內政部宣布即日起加強宗教場所及宗教集會活動相關防疫措施，除須配合指揮中心防疫指引，全程配戴口罩、落實實聯制、量體溫外，欲辦理繞境、遊行及其他大型宗教活動者，都須提報防疫計畫，並經地方政府同意後辦理。

此外，內政部指出，餐會、宴席等飲食活動，不得逐桌敬酒、敬茶，並建議參與者維持適當社交距離；如有提供住宿場所，除同住家人外，以 1 人 1 室為限。

近期境外移入確診數大增，指揮中心宣布防疫新規定，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，於抵台時進行落地公費採檢及快速核酸檢驗，檢驗結果陰性者接續入境通關程序，且應搭乘防疫車輛前往防疫旅宿 / 集中檢疫所完成檢疫；檢驗結果陽性者，指派專人完成證照查驗後，由空側搭乘救護車後送專責醫院。