〈本土疫情再起〉長程航班入境旅客 明起實施落地PCR採檢

桃園機場群聚案增至 24 例，新冠病毒進入社區，已有居服員、國小童確診，行政院長蘇貞昌今 (10) 日召開擴大防疫會議，疫情指揮中心表示，機場針對長程航班入境旅客，擬自明 (11) 日起在空側進行快速 PCR 落地採檢，若採檢陽性者將在空側直接後送，採檢陰性者才可進入陸側進行入關作業。

指揮中心會中指出，全球疫情持續快速上升，除歐美國家外，其他地區國家的病例數也快速增加，預期疫情將續攀升；國內發生桃園機場相關疫情，社區疫情傳播風險上升，雖整體疫情尚在可控程度，但境外移入病例數增加，需嚴守邊境，再提升疫苗覆蓋率，加強通報及採檢措施，落實實聯制與高風險場域管理，並加速醫療整備。

在疫苗施打方面，台灣接種人口涵蓋率第一劑為 80.25%，第二劑為 70.86%，基礎加強劑 0.06%，追加劑為 1.33%，共已施打約 3567 萬人次，其中 12-17 歲已接種第二劑部分，截至 8 日，約為 74.9 萬人次，年齡層戶籍人口接種率為 63.3%。為了讓全民順利接種第三劑，除了與地方政府合作重啟施打站，近日也將更新中央公費疫苗預約平台的系統，於適當時機重啟。

機場手推車工作人員案 17473 與擔任居服員的妻子 (案 17472) 於昨天確診，有可能傳給照顧服務的家庭及其他親友，此外，中壢區 2 所國小昨晚接獲通報有學生確診，校方連夜公告停課 14 天，停課期間採線上教學；另有 2 所國中今天預防性停課 1 天。

蘇貞昌會中強調，在第一線執行防疫及清潔工作的保全人員、清潔人員及防疫車隊司機，都是犧牲時間及親情投身在最高風險的工作場域，且在春節將至的這段旅客入境高峰期更是辛苦，請相關單位從寬提供相關津貼及補助，藉以確保相關防疫措施的落實。

