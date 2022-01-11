前中研院長翁啟惠研發廣效疫苗 已技轉洽談中

前中研院長、美國 Scripps 研究院講座教授翁啟惠今 (11) 日表示，與中研院團隊研發的廣效疫苗，除了可對抗新冠變異株 Omicron 外，也能透過自行開發的佐劑增強免疫反應，該廣效疫苗技術已進入技轉洽談階段。

翁啟惠今日透過視訊參與 2022 天下經濟論壇，以疫後醫療大未來為主題分享廣效疫苗研發成果。

翁啟惠表示，新冠病毒表面的棘突蛋白是疫苗設計主要抗原，其棘突蛋白有超過 600 萬個序列，從疫情爆發至今共出現 5 種突變病毒株，去年底以 Delta 感染人數最多，現今則是感染 Omicron 人數較多。

翁啟惠與中研院團隊在 600 多萬個序列中，找到 12 個不容易突變的區域並進一步開發成廣效疫苗，其中和抗體效價對英國 Alpha 變異株、南非 Beta 變異株、巴西 Gamma 變異株及印度的 Delta 變異株都產生保護力，對於近期的新冠變異株 Omicron 保護力也未受到影響。

廣效疫苗是透過去除病毒 S 蛋白特定醣化位置，讓抗體對抗 S 蛋白並誘發 T 細胞免疫反應，翁啟惠提到，Omicron 變異株是因為 S 蛋白受體結合區多達 10 個節點變異，可能連帶降低疫苗或是中和抗體效果。

翁啟惠指出，廣效疫苗也能透過增加佐劑來提升免疫反應，藉此調整體內抗體與 T 細胞反應，未來廣效疫苗有機會都能修飾任何變異病毒株。