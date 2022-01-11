公平會啟動年節查價 檢舉聯合哄抬最高獎金1億元

近期物價波動劇烈，行政院日前已組成跨部會物價稽查小組，針對已漲價的知名餐飲業及其供貨鏈進行調查，公平會今 (11) 日表示，將同步啟動年節查價，避免業者在年關前趁勢聯合哄抬漲價，歡迎民眾提供證據，如能成案，檢舉獎金 5 萬元起跳，最高可達 1 億元。

公平會指出，物價稽查小組橫跨各部會，包括法務部、公平會、農委會、經濟部、財政部、消保處等，目的是為了解漲價的環節及原因，目前已針對餐廳使用量較大的豬肉、雞肉、魚漿等食材向中游及上游追查，務求穩定不尋常的物價波動。

公平會也體認到年關將近，特別啟動年節商品及服務物價查訪，並與物價稽查小組保持密切聯繫，以防春節前業者藉機從事不法哄抬價格行為。目前已擇定重要的傳統市場、年貨大街及相關店家進行年節商品及服務市況訪查，若發現異常即啟動調查程序，讓民眾安心過好年。

為了達到事先預防的效果，公平會表示，已發函提醒年節時期民眾最需要的重要民生物資、美容美髮、汽車保養、洗衣、桶裝瓦斯等相關事業團體轉知所屬會員，促請其注意公平交易法相關規定，尤其不得彼此協議、透過公會決議或其他方式，共同調整商品或服務的價格，或限制營業時間等聯合行為。

公平會已於去年 11 月 17 日修正「檢舉違法聯合行為獎金發放辦法」，大幅提高檢舉獎金的額度，歡迎民眾提供業者合意漲價的線索，如能成案，將依所提供的證據價值，獎金從 5 萬元起跳，最高可達 1 億元，且發放程序很簡便、快速。

公平會強調，執法無假期，凡與民眾生計特別相關的，或者與年節商品或服務相關的，都是優先調查的對象。