瑞磁新冠核酸檢測試劑 單周需求量倍增

瑞磁生技 (ABC-KY)(6598-TW) 今 (11) 日表示，隨著疫情再度升溫，美國客戶一周的核酸檢測試劑用量，較去年 12 月平均單周增加逾數十倍，且不少客戶陸續追加訂單，預期今年全年營收有望優於去年。

展望今年，瑞磁指出，Omicron 變異株造成的突破性感染，客戶拉貨力道與產業氛圍接近 2020 年第三季新冠檢測需求暢旺期，預期此波疫情將再推升新冠檢測試劑出貨進一步提升。

此外，腸胃道、上呼吸道等常規性檢測需求持續看好，7 合 1 新冠合併流感檢測試劑與 25 項真菌診斷套組二大新品將於本季到位；去年底與美國檢測公司 Hardy Diagnostic 簽署試劑與自動化儀器非專屬經銷合約，雙方結盟的通路效益將於今年逐步顯現。

瑞磁去年雖然因疫苗接種覆蓋率提高，導致新冠檢測銷售減少，但受惠腸炎多重檢測試劑 (GPP) 與上呼吸道多重檢測試劑 (RPP) 銷售成長，以及數位生物條碼與光學儀出貨量大幅增加，推升去年第四季營收 1.14 億元，寫歷史次高，季增 93.2%、年減 17.9%；去年全年營收 3.25 億元，年增 8.63%，創新高。

其他產品方面方面，瑞磁授權夥伴中國麗珠試劑公司拿下北京協和醫院風濕免疫科採購項目，並在中國安裝超過 60 部免疫分析儀器，同時提供相關檢測服務，瑞磁檢測試劑出貨量將逐步增加並取得銷售利潤。