淡季效應 中光電1月出貨保守估影像產品月減近3成

背光模組廠中光電 (5371-TW) 去年營收改寫近三年新高，展望今年，看好切入 OLED 筆電前段製程逐步放量，營運動能穩健，但 1 月受傳統淡季效應影響，估兩大產品線出貨都將下滑，其中，影像產品將月減近 3 成。

中光電認為，今年仍有缺料等供應鏈不確定性因素存在，但隨著切入 OLED 筆電前段製程代工服務逐步放量，相關業務將成為今年主力成長動能，且依客戶訂單來看，今年節能產品中的微投影機成長也可期，至於越南二廠也依計畫進行，估最快 2023 年上半年完工投產。

考量 1 月將受傳統淡季因素影響，加上比較基期墊高，中光電估，1 月影像產品整體出貨量將月減約 3 成，節能產品出貨量也將較去年 12 月小幅減少。

回顧去年營運，中光電指出，影像產品在固態光源機種出貨比重拉高，助推產品單價 (ASP) 提升，有利營收表現，統計去年第四季出貨量則達 24.6 萬台，季增 17%，優於預期，累計去年全年則出貨量約 87 萬台，年增 12%。

節能產品受惠大尺寸電視、PID 出貨保持成長，中光電說，第四季節能產品出貨維持高檔，整體出貨量達 1759 萬片 / 台，季增 6%，累計去年出貨量達 6084 萬片 / 台，年增 33%，超越原預期年增 25-30% 目標。

中光電去年 12 月合併營收達 52.94 億元，月增 3.96%、年增 36.21%，第四季營收達 151.15 億元，季增 15.9%、年增 31.5%，雙雙創下近六年單月、單季新高，累積去年全年營收達 498.33 億元，年增 17.4%，則為近三年高點。