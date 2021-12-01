〈瑞磁展望〉寵物、真菌檢測出貨量增 Q4營收登今年最高 明年更好

瑞磁生技 ABC-KY(6598-TW) 看好，與授權夥伴 IDEXX 合作開發的寵物檢測產品已完成商業化，12 月將出貨逾 200 萬美元 (約新台幣 5540 萬元) ，加上真菌檢測試劑與 4 家美國實驗室合作推廣，預期第四季營收將攀全年高峰，明年續成長。

瑞磁主要國際客戶分別是 Idexx Labs(愛德士)、Livzon(中國麗珠醫藥集團) 與 Perkinelmer，其中，愛德士為全球動物檢測領導品牌，年營收達 28 億美元 (約新台幣 776 億元)、而麗珠集團年營收規模也有人民幣 60 億元 (約新台幣 260 億元)。

由於 Idexx 的寵物檢體龐大，且單次僅能檢測一項寄生蟲，為降低寵物抽血痛苦程度與檢測次數，瑞磁開發出一次可測出數百萬種檢體的檢測平台，今年獲得 Idexx 約 460 萬美元訂單，其中，約有過半訂單將集中在 12 月出貨。

Livzon 中國麗珠方面，瑞磁表示，提供該集團多重免疫診斷設備，今年獲得 79 萬美元 (約新台幣 2190 萬元) 訂單，此外，約有 60 部診斷儀器打入指標性醫院，有助後續毛利較佳的生物條碼試劑出貨量增加。

瑞磁看好，旗下 25 項真菌診斷套組將成明年主要營收成長動能，該產品需同時購買設備與試劑，目前已與 4 家美國實驗室合作並進行推廣，將搶攻 12 億美元市場。

瑞磁指出，真菌可能引起多種不多類型的疾病，包括肺部感染、腦膜炎、血流感染、過敏及皮膚感染等，加上近年免疫力低下族群有逐漸攀升的趨勢，若不及時治療，將可能導致病患死亡。