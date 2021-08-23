瑞磁食品檢測試劑授權美藥廠 簽約金將入袋

瑞磁生技 (ABC-KY)(6598-TW) 今 (23) 日宣布，與授權夥伴美國微生物檢測公司 Hardy Diagnostics 擴大合作，授權項目增加食品安全檢測試劑，區域涵蓋全國市場，瑞磁依照合約將可取得簽約金與銷售分潤金。

瑞磁過去將旗下數位生物條碼 (BMB) 與檢測儀器 BioCode 2500，授權給 Hardy Diagnostics 在美國銷售，其檢測試劑銷售分潤約 5%。

瑞磁指出，此次授權案，Hardy Diagnostics 除可持續銷售兩項產品外，品項擴增至食品安全檢測試劑，據研究報告顯示，北美食品安全檢測去年年產值達到 53 億美金，又以微生物、農藥殘留與毒素為最大宗檢測項目。

瑞磁表示，Hardy Diagnostics 專注在實驗室相關產品，在北美共有 9 個銷售服務據點，並已有多項食品微生物檢測產品線在市面上銷售，預期食品安全檢測試劑透過授權夥伴拓展美國市場後，將再添營運成長動能。

瑞磁策略採自主開發診斷試劑與平台對外授權雙軌並進，其中，診斷試劑包含新冠病毒在內，超過 50 個產品取得美國 FDA 認證，目標 3 年內診斷品項擴充至 100 個。

平台對外授權部分，瑞磁將檢測平台授權給全球最大動寵物檢測廠 IDEXX；IDEXX 每年約需檢測 5000 萬個檢體，不過原檢測平台單次僅能測出一項寄生蟲，而瑞磁單次可檢測出 15 種項目，大幅提升效率，此授權案成為每年穩定營收來源。