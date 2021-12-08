〈華擎攻車載軟體〉Q4顯卡再漲價 單季挑戰歷史新高

板卡廠華擎 (3515-TW) 越南協力廠產能逐步恢復，總經理許隆倫今 (8) 日表示，越南產能恢復六成外，中國、台灣新產能開出挹注，目前整體產能已較上半年增加約 20%，且維持近滿載狀態，本季營運將再挑戰單季歷史新高，顯卡售價也將再漲價。

許隆倫表示，第四季顯卡價格仍與客戶協調價格，除因貨運費用持續高漲外，上游廠商也反映成本調整價格，據悉，晶片大廠超微 (AMD-US) 就已向通知下游廠商，將調漲 6000 系列 GPU 約 10% 售價。

展望第四季，許隆倫認為，隨著越南廠產能缺口逐步補上，本季營運表現可期，但越南剩餘四成產能、工人仍需重新招募，因此恢復滿載生產還需時間，未來會維持中國、台灣、越南等三地生產配置，今年 10 月就已在蘇州廠再新增一條伺服器產線，

許隆倫指出，除供應鏈缺料狀況延續，貨運價格也是今年營運挑戰，其中，主板因重量較重，多以海運為主，但送達時間從過往平均約 4 周拉長至 3 個月時間，顯卡則主要走空運，部分運費漲價成本會與客戶協調轉嫁。

華擎今年前三季稅後純益 17 億元、年增 69%，每股純益 14.09 元，法人預期，華擎今年將賺進兩個股本，改寫新猷，許隆倫則表示，未來華擎將持續在既有產品基礎上，強化營收規模、擴展新業務，預期今年全年主板營收比重將首度低於 5 成，顯示產品擴充策略效益浮現。